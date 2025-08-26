Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим подвел итоги матча 2 тура АПЛ против Фулхэма (1:1). Его слова приводит ВВС.

Мы забили гол, а потом забыли, как играть. Мы очень сильно хотим победить, и это хорошее чувство. Мы забили, и все на поле подумали: «А теперь давайте удержим преимущество и победим». Но я считаю, что в такие моменты мы должны начинать давить еще сильнее.

Мы пытались прессинговать максимально высоко, и из-за этого оставались свободные зоны.

Нам нужно сильно вырасти. Но для меня самое важное то, что на протяжении недели футболисты тренировались очень старательно и сегодня очень старательно играли. Мы станем сильнее», - сказал Аморим.