Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 2 тура АПЛ против Тоттенхэма (0:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.

В матче с Тоттенхэмом в этом сезоне было много выходов из обороны через пас и персональную опеку, как и в матчах с Брентфордом в прошлом.

Нужно играть по-другому. Мы говорили об этом. Мы недорабатываем в простых ситуациях. Я не просил игроков делать что-то исключительное. Под давлением мы ошибались в простых ситуациях, но создали достаточно моментов. Такое случается, это футбол.

Это всего лишь второй тур. После Вулв все говорили, что все в порядке, но я сказал, что это всего лишь одна игра, и многое еще предстоит сделать.

Я знаю, как мы работаем и что делают игроки. Есть много хорошего, но мы должны совершенствоваться. Шаг за шагом мы будем совершенствоваться и устанавливать больше связей, - сказал Гвардиола.