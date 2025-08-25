Гвардиола нашел объяснение первому поражению Ман Сити в АПЛ
Тоттенхэм указал на уязвимые точки
около 1 часа назад
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 2 тура АПЛ против Тоттенхэма (0:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.
В матче с Тоттенхэмом в этом сезоне было много выходов из обороны через пас и персональную опеку, как и в матчах с Брентфордом в прошлом.
Нужно играть по-другому. Мы говорили об этом. Мы недорабатываем в простых ситуациях. Я не просил игроков делать что-то исключительное. Под давлением мы ошибались в простых ситуациях, но создали достаточно моментов. Такое случается, это футбол.
Это всего лишь второй тур. После Вулв все говорили, что все в порядке, но я сказал, что это всего лишь одна игра, и многое еще предстоит сделать.
Я знаю, как мы работаем и что делают игроки. Есть много хорошего, но мы должны совершенствоваться. Шаг за шагом мы будем совершенствоваться и устанавливать больше связей, - сказал Гвардиола.
