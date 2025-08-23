Сергей Стаднюк

Житомирское Полесье понесло кадровую потерю – универсал Борис Крушинский выбыл ориентировочно на месяц. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Углубленное медицинское обследование показало надрыв мышцы задней поверхности бедра у 23-летнего полузащитника. По прогнозам врачей, футболист сможет вернуться к полноценным тренировкам приблизительно через четыре недели.

Напомним, из-за этой травмы он пропустил первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины (0:3). Повреждение было выявлено ещё на предматчевой тренировке. Главному тренеру Руслану Ротаню пришлось доверить место в старте 21-летнему Сергею Корнийчуку.

За свою карьеру Крушинский провел 72 матча за Полесье. В них игроку удалось отметиться семью голами и тремя результативными передачами.

Скандал в Лиге конференций! Арбитр, работающий в России, не назначил пенальти в пользу Полесья. Видео