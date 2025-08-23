Ротань схватился за голову. Важный универсал Полесья выбыл на месяц.
Игрок был своеобразной «палочкой-выручалочкой» для нового тренера житомирян в начале сезона при формировании состава
Житомирское Полесье понесло кадровую потерю – универсал Борис Крушинский выбыл ориентировочно на месяц. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Углубленное медицинское обследование показало надрыв мышцы задней поверхности бедра у 23-летнего полузащитника. По прогнозам врачей, футболист сможет вернуться к полноценным тренировкам приблизительно через четыре недели.
Напомним, из-за этой травмы он пропустил первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины (0:3). Повреждение было выявлено ещё на предматчевой тренировке. Главному тренеру Руслану Ротаню пришлось доверить место в старте 21-летнему Сергею Корнийчуку.
За свою карьеру Крушинский провел 72 матча за Полесье. В них игроку удалось отметиться семью голами и тремя результативными передачами.
