Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал работу над недостатками, допущенными в прошлом сезоне. Его слова приводит издание Manchester Evening News.

«Мы хотим наладить связь между игроками, нам это необходимо. Затем – физический аспект. Мы должны соответствовать требованиям АПЛ, главное – быть готовыми к первой игре сезона против Арсенала.

Если бы я начал работу в начале этого сезона, это было бы ошибкой. Кадровые изменения в клубе дались всем очень тяжело. Но теперь у нас есть возможность начать все сначала», – сказал Аморим.