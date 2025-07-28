Аморим – о подготовке Манчестер Юнайтед к новому сезону: «У нас есть возможность начать все сначала»
Португалец работает над исправлением ошибок прошлого сезона
около 11 часов назад
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал работу над недостатками, допущенными в прошлом сезоне. Его слова приводит издание Manchester Evening News.
«Мы хотим наладить связь между игроками, нам это необходимо. Затем – физический аспект. Мы должны соответствовать требованиям АПЛ, главное – быть готовыми к первой игре сезона против Арсенала.
Если бы я начал работу в начале этого сезона, это было бы ошибкой. Кадровые изменения в клубе дались всем очень тяжело. Но теперь у нас есть возможность начать все сначала», – сказал Аморим.
Открытие нового сезона для МЮ запланировано на 17 августа – команда сыграет с Арсеналом в первом туре. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.