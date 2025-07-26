Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим высказался по поводу футболистов, которых клуб может отпустить в это трансферное окно. По его словам, многое будет зависеть от поступивших предложений — если условия не устроят руководство, игроки останутся в распоряжении команды.

Специалист отметил, что клуб уважает выбор самих футболистов, но в случае их решения остаться они снова будут включены в совместную работу с коллективом. Аморим также обратил внимание на участие руководства в трансферных переговорах и подчеркивает, что в случае отсутствия уходов, конкуренция за место в составе останется высокой.

«Это не значит, что они теряют в цене. У каждого своя причина. Кому-то нужно найти новое место, чтобы получить игровую практику. Кто-то сам хочет изменений и ищет новый вызов. Мы даем им пространство, чтобы подумать и принять решение. Но если дойдет до того, что им придется остаться, они вернутся в команду — потому что они наши игроки. Я точно знаю, что Омар (Баррада) и Джейсон (Уилкокс), а также сам клуб установили цену для каждого из них. Если предложения не дотягивают до этой суммы — они останутся в Манчестер Юнайтед, без сомнений. Я понимаю, что другие клубы выжидают до последнего, но их может ждать сюрприз. Я готов принять этих футболистов обратно. Конкуренция возрастет. Хочешь играть на чемпионате мира — играй. А я буду только рад: у меня будет больше вариантов. Пусть борются — это идеально», — сказал Аморим.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписать голкипера сборной Украины.