Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может покинуть клуб уже этим летом — у него есть конкретные предложения.

По информации TeamTalk, 25-летний вратарь попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Главный тренер команды Рубен Аморим настойчиво требует усиления вратарской позиции. Приоритетной целью англичан считается чемпион мира Эмилиано Мартинес из Астон Виллы, но альтернативным вариантом рассматривается именно Лунин.

Поскольку аргентинец получил более привлекательные финансовые предложения от клубов Саудовской Аравии, Юнайтед может сосредоточиться на переговорах с Реалом относительно украинца.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунин провел разговор с главным тренером Реала относительно своей роли в команде.