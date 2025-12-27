Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим подвёл итоги стартового матча 18 тура АПЛ против Ньюкасла (1:0). Его слова приводит NBC.

Нам довелось всем вместе страдать, было очень тяжело. Первый тайм мы провели хорошо, а во втором просто оборонялись, пытаясь что-то создать через Кунью. У нас были моменты на контратаках.

Было много матчей, в которых мы играли хорошо, но не брали очки. Сегодня всё было наоборот: мы страдали вместе и взяли три очка.

Я помню матч здесь в прошлом году: мы проиграли фланговые дуэли. И мы попытались представить игру заранее и создать для игроков более комфортные условия.

Мы не пропустили, сыграли в 4 защитника - здесь и пресс-конференция не нужна, так что можно идти домой и наслаждаться Boxing Day, - подвёл итог Аморим.