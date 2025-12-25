Украинский нападающий Ромы Артем Довбик заинтересовал несколько клубов АПЛ, сообщает Estadio Deportivo.

Интерес к Довбику проявляют Эвертон, Сандерленд и Вест Хэм. На Туманном Альбионе ценят качества Артема, которые нужны для игры в Премьер-лиге.

Довбик в составе Ромы успел провести 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. В настоящее время форвард сборной Украины находится в процессе восстановления после травмы и еще не вернулся к полноценным выступлениям.

