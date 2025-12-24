Павел Василенко

Давиде Анчелотти является одним из главных кандидатов на тренерскую должность итальянского клуба Пиза. По данным La Gazzetta dello Sport, будущее нынешнего наставника Альберто Джилардино остается неопределенным.

36-летний Анчелотти впервые рассматривается на позицию главного тренера в европейском клубе, однако его опыт пока ограничивается пятью месяцами на челе бразильского Ботафого. В то же время команда Серии А Пиза сейчас занимает 19-е место в турнирной таблице.

Давиде работал со своим отцом, легендарным Карло Анчелотти, в ряде европейских клубов, включая Баварию, Наполи, Эвертон и Реал Мадрид, а также входит в тренерский штаб отца в сборной Бразилии.