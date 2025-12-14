Бразильская футбольная конфедерация намерена продолжить сотрудничество с главным тренером сборной Карло Анчелотти, сообщает Globo.

По данным источника, руководство уже начало переговоры с 66-летним итальянцем о продлении контракта до лета 2030 года. В Бразилии уверены, что Анчелотти значительно укрепил команду, вернул ее на путь стабильного развития и поднял ожидания от выступления на будущем чемпионате мира.

Карло возглавил сборную в мае 2025 года. Согласно текущему контракту, тренер получает около 10 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым наставником среди национальных команд, а также предусмотрен бонус в 5 миллионов евро в случае победы на ЧМ-2026.

На чемпионате мира 2026 года Бразилия сыграет в группе с Марокко, Гаити и Шотландией. Ранее Анчелотти сделал четкое заявление относительно возвращения Неймара в сборную Бразилии.