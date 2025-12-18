В Бразилии сообщили об увольнении Анчелотти
У владельца Ботафого лопнуло терпение
Экс-чемпион Бразилии Ботафого объявил о завершении сотрудничества с итальянским специалистом Давиде Анчелотти, сообщает официальный сайт клуба.
Члены тренерского штаба Лука Гуэрра, Луис Тевенет и Эндрю Манган также покидают клуб.
Решение было принято после встреч 17 декабря. Новый тренерский состав будет объявлен в ближайшее время.
Работа в Бразилии стала первым самостоятельным опытом для сына культового итальянского наставника Карло Анчелотти, который ныне возглавляет сборную Бразилии. Во главе клуба из Рио-де-Жанейро специалист провел 33 матча: 15 побед, 10 ничьих, 8 поражений.
Параллельно Давиде является членом тренерского штаба «селесао».
Сборная Бразилии планирует продлить контракт с Карло Анчелотти.
