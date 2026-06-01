Павел Василенко

Сын Карло Анчелотти – Давиде Анчелотти – был назначен главным тренером Лилля. Итальянский специалист подписал контракт на два года, сообщает пресс-служба французского клуба.

Давиде впервые присоединился к тренерскому штабу своего отца во время его пребывания в ПСЖ на должности фитнес-тренера. Позже он стал его ассистентом во время его пребывания в Эвертоне (2019-2020) и во время его второго пребывания в Реале (2021-2025). Затем 36-летний тренер возглавил Ботафого, но продержался там лишь 5 месяцев, показывал посредственные результаты, а затем поссорился с руководством и ушел.

По итогам прошлого сезона Лилль занял третье место в турнирной таблице Лиги 1 и получил путевку в основной этап Лиги чемпионов.