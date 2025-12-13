Павел Василенко

Карло Анчелотти работает со сборной Бразилии всего полгода, но за это короткое время уже успел убедить футбольную страну: именно он — человек, которому можно доверить будущее «Селесао». Как сообщает AS, в январе итальянский специалист подпишет новый контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым тренером в мире. Соглашение будет действовать до 2030 года.

66-летний наставник провел во главе сборной всего восемь матчей — четыре победы, две ничьи и два поражения. Статистика не выглядит безупречной, однако ключевые результаты в официальных поединках позволили Бразилии досрочно гарантировать себе участие в следующем чемпионате мира.

В Бразильской конфедерации футбола полностью довольны работой Анчелотти. По информации источников, стороны уже достигли принципиальной договоренности о продолжении сотрудничества еще на четыре года. Начальный контракт итальянца был рассчитан до завершения ЧМ-2026, куда он привел команду после смены Доривала Жуниора.

На будущем чемпионате мира Бразилия сыграет в группе C вместе с Шотландией, Гаити и Марокко. Первый матч «Селесао» состоится 13 июня в Нью-Джерси против марокканцев — сенсационных полуфиналистов прошлого мундиаля. Для Анчелотти это станет первым настоящим экзаменом в борьбе за золотое наследие в Бразилии.

Согласно информации мировых СМИ, итальянец в настоящее время зарабатывает около 10 миллионов евро в год.