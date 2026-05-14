Бразилия продлила контракт с Карло Анчелотти на четыре года
Итальянский специалист будет готовить национальную команду к ЧМ-2030 года
около 2 часов назад
Конфедерация футбола Бразилии (CBF) официально продлила контракт с главным тренером национальной сборной Карло Анчелотти. Новое соглашение итальянского специалиста рассчитано до завершения чемпионата мира 2030 года.
Год назад я приехал в Бразилию. С первой минуты я понял, что значит футбол для этой страны. Мы работаем над тем, чтобы вернуть сборную Бразилии на вершину мирового футбола. Но CBF и я хотим большего. Больше побед, больше времени, больше работы. Мы очень рады объявить, что продолжим работать вместе еще четыре года. Идем вместе к чемпионату мира 2030 года. Спасибо CBF за доверие. Спасибо, Бразилия, за теплый прием и поддержку.
