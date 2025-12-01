Павел Василенко

Карло Анчелотти выступил с жестким предупреждением в адрес звезд сборной Бразилии. В интервью программе Esporte Record на TV Record главный тренер бразильцев подчеркнул, что участие Винисиуса Жуниора и Неймара в чемпионате мира-2026 не гарантировано. Только те, кто будет в безупречной форме, получат место в составе.

Анчелотти прямо обратился к Неймару, который не сыграл за сборную ни одного матча с момента назначения итальянца, а также предупредил вингера мадридского Реала. По словам тренера, конкуренция в нападении невероятно высокая – и национальная команда не может позволить себе взять на турнир игроков, которые готовы не на 100%.

«Он должен быть на все сто процентов. У нас много качественных футболистов, и я обязан выбирать тех, кто полностью готов. Это касается не только Неймара – то же самое и относительно Винисиуса. Если он будет готов на 90%, я приглашу того, кто на 100», – заявил Анчелотти.

Неймар не выходил на поле в составе «селесао» с октября 2023 года, когда травмировался в матче с Уругваем. Несмотря на паузу, тренер признает его талант и подчеркивает, что шанс попасть на чемпионат мира остается – при условии, что форвард вернется в топовую форму.

«Ему просто не повезло с травмой. Из-за этого он не смог достичь нужного физического уровня. Но его талант – бесспорен», – подвел итог Анчелотти.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир примут США, Канада и Мексика.