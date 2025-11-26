Бразильский нападающий Сантоса Неймар снова оказался вне состава из-за очередной травмы. Главный тренер команды Хуан Пабло Войвода откровенно объяснил ситуацию после того, как 33-летний форвард не вышел на поле в важном матче чемпионата Бразилии против Интернасьонала, который завершился со счетом 1:1.

Как сообщает Goal, футболист, который лишь недавно оправился после повреждения подколенного сухожилия, пропустил встречу из-за боли в колене, с которой он боролся всю неделю.

По словам Войводы, решение об отсутствии Неймара было принято после разговора с игроком: Неймар признался, что не чувствует готовности выдержать нагрузку матча, и тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

«Мне нужно поговорить с ним, я уважаю решение Неймара. Перед игрой с Мирассолом он ощущал дискомфорт в колене. Ней также чувствовал это во время игры. На следующий день он почувствовал значительный дискомфорт в этом колене... Неймар чувствовал, что не сможет соответствовать требованиям сегодняшней игры», — заявил наставник.

