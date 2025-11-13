Павел Василенко

Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет сборную Бразилии, поделился мнением о работе своего преемника в мадридском Реале – Хаби Алонсо. Итальянец внимательно следит за выступлениями команды и не скрывает уважения к бывшему подопечному.

После завершения прошлого сезона именно Алонсо сменил Анчелотти на тренерском мостике «сливочных». Его Реал уже вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира, а также демонстрирует уверенную игру в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Несмотря на это, испанские медиа сообщают, что не все игроки довольны его методами. Однако Анчелотти не видит причин для критики молодого наставника.

«Я смотрю все матчи Реала, потому что хочу знать, как выступают бразильцы. Команда играет отлично, выигрывает почти каждую встречу. Но в футболе не всегда можно побеждать – иногда случается ничья. В Реале я понял одно: ничья – это прелюдия к кризису», – с улыбкой сказал Анчелотти.

Также итальянец добавил, что текущие результаты Реала очень хорошие.

«Результаты Алонсо впечатляют. Реал Мадрид лидирует и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Чего еще можно ожидать?» – цитирует Анчелотти издание AS.

Анчелотти хорошо знает Алонсо еще со времен совместной работы в мадридском Реале и мюнхенской Баварии. Итальянец убежден: его бывший полузащитник обладает всеми качествами, чтобы добиться успеха на тренерском уровне.

«Я вижу крепкую команду, особенно в обороне, и очень эффективную в атаке. Мбаппе в блестящей форме, Беллингем восстановил кондиции. Хаби имеет все шансы добиться больших успехов», – подвел итоги Анчелотти.

На данный момент Реал лидирует в Ла Лиге, набрав 31 очко в 12 поединках.

В следующем туре чемпионата Испании «сливочные» на выезде сыграют против Эльче. Матч запланирован на 23 ноября. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.