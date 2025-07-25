Полузащитник Полесья Александр Андриевский в комментарии Футбол 24 поделился впечатлениями от поражения против андоррской Санта-Коломы (1:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

— Чего, по вашему мнению, не хватило, чтобы избежать поражения?

— Я не знаю, чего именно не хватило. Мы искренне верили до последних минут, что сможем отыграться и вырвать хотя бы ничью. В то же время понимали, что впереди еще ответный матч, поэтому нельзя было думать только об атаке.

— Моменты были, но реализовать не удалось. Как это повлияло на игру?

— Да, были моменты — и не один. Но мы их не реализовали. Несмотря на это, у нас еще есть все шансы пройти дальше. Готовимся к следующей игре.

— Что изменял тренерский штаб по ходу встречи?

— На самом деле во время игры тренер доносил то же самое, что и до старта. У нас был четкий план, и мы должны были к нему вернуться, когда игра вышла из-под контроля.

— После первого пропущенного гола команда выглядела растерянно. Что произошло?

— Мы, игроки, перестали выполнять то, о чем договаривались. И тренерский штаб очень четко нам об этом сказал.

— Некоторые говорят о недооценке соперника. Что скажете?

— Недооценки не могло быть. Мы видели, как они играли раньше. Да, мы были фаворитами, но это не означает, что легкомысленно отнеслись к игре. Их предыдущий соперник в прошлом году играл в 1/8 финала, а они его прошли.

— Что нужно сделать перед матчем-ответом?

— Должны забыть этот результат, но в то же время сделать правильный анализ. И самое главное — верить в победу. Я уверен, что все получится.

— На трибунах было немного больше тысячи зрителей. Чувствовали поддержку?

— Да, видел, что где-то тысяча человек было. Мы очень благодарны за это. Будем ждать поддержки и в ответном матче, хотя понимаем, что туда будет добираться сложнее.

Ответный матч между Санта-Коломой и Полесьем состоится 31 июля.