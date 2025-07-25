Милевский о Супряге: «Возьми себя в руки! Человек действительно четыре года не забивает»
Бывший форвард Динамо резко высказался по поводу результативности нападающего киевлян
1 день назад
Артем Милевский / фото - Google
Экс-игрок Динамо Артем Милевский поделился мнением о нынешнем нападающем киевлян Владиславе Супряге, критикуя его за отсутствие прогресса и результативности.
— Я никогда особо не следил за Супряго, но бывают интервью, где он говорит, что его куда-то не отпустили, что он должен играть, и виноваты все вокруг, кроме него.
Ну камон, человек реально четыре года не забивает. Давай уже — собирайся, надо играть! Скоро уже время заканчивать карьеру, а он ещё и играть толком не начинал, — сказал Милевский в комментарии сайту blik.ua.
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо обыграло в гостях Хамрун Спартанс (Мальта).