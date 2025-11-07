Павел Василенко

Одиннадцать человек были арестованы во время масштабных протестов перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Астон Виллой и Маккаби Тель-Авив в Бирмингеме.

Пропалестинские болельщики собрались перед стадионом «Вилла Парк», чтобы выразить протест против проведения матчей с израильским клубом, но, несмотря на напряжённость, матч прошёл без каких-либо проблем.

На стадионе было большое количество полицейских и охранников, а Астон Вилла победила Маккаби со счётом 2:0.

Полиция Вест-Мидлендса (WMP) после матча заявила, что среди 11 арестованных были мужчины в возрасте от 17 до 67 лет. Большинство из них были арестованы за расово мотивированные публичные правонарушения.

Среди других арестованных были 21-летний мужчина, который пытался бросить фейерверки, и ещё одно лицо, подозреваемое в хранении наркотиков с целью их продажи.

Полиция также задержала 21-летнего подростка, который отказался снять маску с лица, когда ему приказали это сделать, и 17-летнего подростка, который проигнорировал приказ разойтись.

Атмосфера на стадионе была относительно тихой, большое количество мест на «Вилла Парк» оставалось пустыми. Конечно, там не было никаких болельщиков из Израиля.