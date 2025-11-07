В среду, 6 ноября, завершился 4-й тур основного этапа Лиги Европы сезона 2025/2026. По его итогам турнирную таблицу возглавил датский Мидтьюлланн, который набрал 12 очков после четырех матчей. Команда Майка Тулльберга одержала уверенную победу над шотландским Селтиком со счетом 3:1.

В первой восьмерке также оказались Фрайбург, Ференцварош, Сельта, Брага, Астон Вилла, Лион и Виктория Пльзень. Именно эти клубы в настоящее время имеют наилучшие шансы на прямой выход в 1/8 финала.

В двух из матчей участвовали клубы, за которые выступают украинские легионеры.

Александр Зинченко из-за травмы мышцы не попал в заявку английского Ноттингем Форест на выездную игру против австрийского Штурма. Матч в Граце завершился ничьей 0:0.

В свою очередь Артем Довбик вышел в стартовом составе итальянской Ромы в матче против шотландского Рейнджерс. На 36-й минуте, при счете 1:0, украинский нападающий отдал голевой пас на Лоренцо Пеллегрини. Довбик провел на поле 85 минут, а игра в Глазго завершилась победой Ромы 2:0.

После 4-го тура Рома занимает 18-ю позицию, а Ноттингем Форест — 23-ю в общей турнирной таблице Лиги Европы.