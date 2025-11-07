Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги Европы Сельта одержала уверенную выездную победу над Динамо Загреб — 3:0. Испанская команда открыла счет уже на четвертой минуте, когда Дуран воспользовался ошибкой защиты хозяев и точно пробил по воротам. На 28-й минуте Домингес неудачно прервал прострел и отправил мяч в собственные ворота, удвоив преимущество соперника.

Перед перерывом Дуран оформил дубль, поставив точку в матче. Во втором тайме Сельта полностью контролировала ход игры, не позволив Динамо создать реальную угрозу своим воротам.

К вашему вниманию обзор матча.

Лига Европы. Общий этап, четвертый тур

Динамо Загреб – Сельта Виго 0:3

Голы: Дуран, 4, 44, Домингес, 28, (автогол)