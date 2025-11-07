Динамо разгромно проиграло испанскому клубу в Лиге Европы. Видео
Легендарный Максимир наблюдал за доминированием Сельты
10 минут назад
В четвертом туре общего этапа Лиги Европы Сельта одержала уверенную выездную победу над Динамо Загреб — 3:0. Испанская команда открыла счет уже на четвертой минуте, когда Дуран воспользовался ошибкой защиты хозяев и точно пробил по воротам. На 28-й минуте Домингес неудачно прервал прострел и отправил мяч в собственные ворота, удвоив преимущество соперника.
Перед перерывом Дуран оформил дубль, поставив точку в матче. Во втором тайме Сельта полностью контролировала ход игры, не позволив Динамо создать реальную угрозу своим воротам.
К вашему вниманию обзор матча.
Брага впервые в этом розыгрыше потеряла очки, но осталась в топ-8. Генк набрал семь баллов и занимает 13-е место.
Лига Европы. Общий этап, четвертый тур
Динамо Загреб – Сельта Виго 0:3
Голы: Дуран, 4, 44, Домингес, 28, (автогол)
Поделиться