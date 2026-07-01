Александр Сукманский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Англии встретится с ДР Конго. Матч состоится в Атланте 1 июля (19:00), где команда Томаса Тухеля попытается сделать еще один шаг к решающим стадиям турнира.

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Форма команд

Англия заняла первое место в группе L, завершив групповой этап победой над Панамой (2:0). Несмотря на это, выступление команды оставило неоднозначное впечатление. Под руководством Томаса Тухеля англичане выиграли 10 из 11 официальных матчей, однако единственная осечка пришлась именно на поединок против африканской сборной — ничью с Ганой.

ДР Конго впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионата мира. Команда вышла в 1/16 финала как одна из лучших сборных, занявших третьи места в своих группах. Решающее значение имела победа над Узбекистаном (3:1), а ничья с Португалией в начале турнира подтвердила, что африканская команда способна навязать борьбу фаворитам.

История противостояния

Сборные Англии и ДР Конго ранее между собой не встречались.

Тем временем англичане уже дважды играли против представителей Африки в плей-офф чемпионатов мира и в обоих случаях добивались побед.

Интересная статистика

Семь из девяти последних матчей Англии завершились с тоталом меньше 2,5 гола.

Шесть из восьми последних голов англичане забили после перерыва.

В 13 из 16 последних матчей ДР Конго было забито меньше трех мячей.

Сборная ДР Конго не забивала до 30-й минуты в десяти матчах подряд.

Ключевые футболисты и кадровая ситуация

Гарри Кейн после гола Панаме стал лучшим бомбардиром сборной Англии в истории чемпионатов мира, имея 11 забитых мячей.

В составе ДР Конго главной ударной силой является Йоане Висса, который забил три из четырех голов своей команды на нынешнем турнире.

Перед матчем Англия имеет кадровые проблемы. В поединке с Панамой травмировался Джаррелл Куанса, а Рис Джеймс также недоступен. ДР Конго подходит к игре без существенных потерь.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Англия — ДР Конго так: коэффициент на победу англичан — 1.29, на победу конголезцев — 14.5. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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