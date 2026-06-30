Переворот в карьере Рашфорда. Английскому нападающему снова доверяют в МЮ
Аренда в Барселону пошла на пользу
43 минуты назадПодписаться в
Манчестер Юнайтед может вернуть нападающего Маркуса Решфорда в первую команду накануне старта нового сезона. Об этом в соцсети X сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, манкунианцы поддерживают контакт с представителями 28-летнего форварда и готовы позволить ему начать предсезонную подготовку вместе с основной командой. Сам Решфорд также, как отмечается, настроен вернуться к тренировочному процессу под руководством Майкла Кэррика.
Однако окончательное решение о будущем английского нападающего пока еще не принято. В клубе не исключают, что ситуация может измениться, если поступят соответствующие трансферные предложения.
В прошлом сезоне Решфорд выступал за Барселону на правах аренды. В составе каталонского клуба он провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами.
Напомним, Решфорд отметился голом за сборную Англии на чемпионате мира-2026.
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