Сергей Разумовский

Манчестер Юнайтед может вернуть нападающего Маркуса Решфорда в первую команду накануне старта нового сезона. Об этом в соцсети X сообщает Фабрицио Романо.

🚨 Manchester United had direct contact with Rashford camp, amicable talks with #MUFC.



Man Utd open to welcoming Rashford back to training and Marcus open to start pre-season under Carrick.



No guarantee he stays yet with eventual bids to be considered later on but important… pic.twitter.com/daWNXNgGy1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

По данным источника, манкунианцы поддерживают контакт с представителями 28-летнего форварда и готовы позволить ему начать предсезонную подготовку вместе с основной командой. Сам Решфорд также, как отмечается, настроен вернуться к тренировочному процессу под руководством Майкла Кэррика.

Однако окончательное решение о будущем английского нападающего пока еще не принято. В клубе не исключают, что ситуация может измениться, если поступят соответствующие трансферные предложения.

В прошлом сезоне Решфорд выступал за Барселону на правах аренды. В составе каталонского клуба он провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, Решфорд отметился голом за сборную Англии на чемпионате мира-2026.