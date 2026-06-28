Павел Василенко

Англия подтвердила своё место фаворита, победив Панаму со счетом 2:0 в матче группы L на чемпионате мира 2026 года. Судьбу поединка решила пятиминутная серия во втором тайме, голы забили Джуд Беллингем и рекордсмен по количеству голов Харри Кейн.

Центральноамериканская команда покидает турнир, не забив ни одного гола.

Сборная Англии вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет с ДР Конго (1 июля).

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа L

Панама – Англия – 0:2

Голы: Беллингем, 62, Кейн, 67.