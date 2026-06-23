Александр Сукманский

Сборные Англии и Ганы встретятся в Бостоне в матче второго тура группы L чемпионата мира-2026. Победа в этом поединке может позволить одной из команд досрочно обеспечить себе место в плей-офф турнира.

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Новости команд и текущая форма

Англия выдала один из самых ярких матчей стартового тура чемпионата мира, одержав победу над Хорватией со счётом 4:2. Решающим стал второй тайм, в котором команда смогла переломить ход встречи и обеспечить себе успешный старт на турнире.

В то же время два пропущенных мяча ещё до перерыва вызвали определённые вопросы относительно надёжности обороны. В последний раз англичане пропускали больше одного гола в матче против представителя Африки в июне прошлого года, когда уступили Сенегалу со счётом 1:3.

Одним из главных героев стартового поединка стал Гарри Кейн. После матча с Хорватией нападающий сравнялся с Гари Линекером по количеству голов за сборную Англии на чемпионатах мира. Теперь на счету обоих по десять мячей.

Команда Томаса Тухеля проиграла лишь один из последних 11 матчей, одержав девять побед и один раз сыграв вничью. Такая статистика позволяет англичанам с оптимизмом смотреть на перспективы в групповом этапе.

Гана также начала турнир с победы, хотя успех в матче против Панамы оказался значительно сложнее. Африканская команда одержала минимальную победу со счётом 1:0 благодаря позднему голу.

Этот результат позволил сборной Ганы прервать серию из шести матчей без побед, которая включала одну ничью и пять поражений.

Однако история выступлений на чемпионатах мира не слишком благоприятствует африканской команде. Лишь однажды ранее Гана смогла выиграть два матча группового этапа одного мундиаля.

Дополнительным поводом для беспокойства является то, что ганцы проиграли три последних матча против сборных, входящих в топ-20 рейтинга ФИФА, каждый раз пропуская ровно два мяча. Теперь их ждёт встреча с четвертой командой рейтинга — Англией.

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История противостояний

Единственный предыдущий матч между командами завершился ничьей 1:1 в 2011 году.

Англия не проигрывает представителям Африки в рамках чемпионатов мира уже восемь матчей подряд. За этот период англичане одержали пять побед и трижды сыграли вничью.

Гана провела семь матчей чемпионатов мира против европейских сборных, из которых проиграла четыре, выиграла два и один завершила вничью.

Интересные факты и статистика

Англия подавала как минимум восемь угловых в каждом из последних четырёх международных матчей.

В девяти из последних 11 поединков Англии результат первого тайма повторялся послефинального свистка.

Гана не забивала до перерыва в ни одном из последних восьми матчей.

В восьми из десяти последних поединков Ганы после перерыва забивалось больше голов, чем в первом тайме.

Ключевые игроки и кадровая ситуация

Джуд Беллингем забил третий гол Англии в матче против Хорватии. Если 22-летний полузащитник примет участие во встрече с Ганой, он станет самым молодым футболистом в истории сборной Англии, который достигнет отметки в 50 матчей за национальную команду. Англия проиграла лишь один из семи матчей, в которых Беллингем отличался забитым мячом.

Победный гол в ворота Панамы забил Калеб Йеренки. Он отличался после 60-й минуты в каждом из двух последних матчей сборной Ганы.

После игры с Хорватией определённый дискомфорт испытывал Деклан Райс.

В составе Ганы под вопросом остаётся участие вратаря Лоуренс Ати-Зиги, который получил повреждение в матче против Панамы.

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