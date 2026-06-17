Сергей Разумовский

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Англии одержала победу над Хорватией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026. Поединок группы L завершился со счетом 4:2 в пользу команды Томаса Тухеля.

Первый тайм вышел чрезвычайно результативным. Англичане дважды выходили вперед благодаря Гарри Кейну: сначала форвард реализовал пенальти на 12-й минуте, а затем забил с игры. Тем не менее, Хорватия каждый раз находила ответ. Сначала Батурина сравнял счет, а уже в добавленное к первому тайму время Муса засветил 2:2 на табло.

После перерыва Англия быстро вернула себе преимущество. На 47-й минуте Джуд Беллингем совершил сольный проход флангом и точным ударом поразил угол ворот хорватов. В конце матча Хорватия пошла вперед в попытке вырвать ничью, но пропустила контратаку. На 85-й минуте Маркус Решфорд спокойно обыграл Станишича и обводящим ударом установил окончательный счет — 4:2.

После этой победы Англия набрала три очка и возглавила группу L. Хорватия стартовала без очков, однако остается фаворитом в борьбе за вторую позицию. Другой матч группы проведут сборные Ганы и Панамы.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Англия – Хорватия 4:2

Голы: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллингем, 47, Решфорд, 85 – Батурина, 36, Муса, 45+5

Англия: Пикфорд, О'Райли, Стоунз (Гей, 87), Конса, Джеймс, Райс (Роджерс, 72), Андерсон, Гордон (Рашфорд, 72), Беллингем (Спенс, 80), Мадуэке (Сака, 72), Кейн

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вушкович (Пашалич, 66), Шутало, Перишич, Пашалич (Крамарич, 79), Модрич (Ковачич, 58), Станишич, Батурина (Влашич, 79), Сучич, Муса (Матанович, 66)