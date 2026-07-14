Александр Сукманский

В полуфинале чемпионата мира в Атланте состоится очередная глава одного из самых принципиальных футбольных противостояний. Англия и Аргентина проведут шестой очный матч в рамках мундиаля, и победитель выйдет в финал турнира.

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Сборная Англии не показывала убедительной игры в течение чемпионата, однако в плей-офф сумела проявить характер. В четвертьфинале команда Томаса Тухеля уступала Норвегии, но одержала победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Для англичан это уже четвертый полуфинал крупного международного турнира с 2018 года. В последний раз сборная играла в финале чемпионата мира в 1966 году, когда завоевала титул.

Аргентина подходит к полуфиналу в статусе действующего чемпиона мира. Команда Лионеля Скалони выиграла все шесть матчей на текущем турнире и довела общую победную серию на чемпионатах мира до 12 игр. В четвертьфинале аргентинцы только в дополнительное время обыграли Швейцарию, которая после удаления заканчивала матч в меньшинстве, со счетом 3:1.

Перед полуфиналом Аргентина является самой результативной командой турнира, забив 17 мячей. Это всего на один гол меньше национального рекорда, установленного на чемпионате мира 1930 года.

История личных встреч также добавляет интриги. В 14 матчах между сборными Англия одержала шесть побед, Аргентина — три, еще пять поединков завершились вничью. При этом две последние победы аргентинцев над англичанами были именно на чемпионатах мира — в 1986 и 1998 годах. После этого Англия не проигрывает сопернику уже три очные встречи, выиграв две из них.

Среди статистических фактов стоит отметить, что Англия не смогла пройти ни одного соперника из первой четверки рейтинга ФИФА в матчах плей-офф больших турниров. Кроме того, в нынешнем плей-офф англичане выполнили лишь 11 угловых.

Аргентина же забивает как минимум три мяча в четырех подряд матчах чемпионата мира, что является второй самой длинной такой серией в истории турнира. В шести из последних семи матчей команды было забито более двух голов.

Особое внимание будет приковано к лидерам команд. Джуд Беллингем оформил по дублю в двух предыдущих матчах плей-офф, а Гарри Кейн проведет 121-й матч за сборную Англии и станет рекордсменом команды по количеству игр среди полевых футболистов.

В составе Аргентины Лионель Месси подходит к полуфиналу как лучший бомбардир в истории чемпионатов мира с 21 голом, а также автор 10 результативных передач, каждая из которых была отдана разным партнерам.

Из-за дисквалификации Англии не поможет Джарелл Кванса. Деклан Райс в четвертьфинале был замененпосле первого тайма из-за плохого самочувствия. У сборной Аргентины Леандро Паредес и Кристиан Ромеро досрочно покинули поле в предыдущем матче, однако ожидается, что оба будут готовы к полуфиналу.