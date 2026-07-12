Сергей Разумовский

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Англии сумела одержать непростую волевую победу над Норвегией и пробилась в полуфинал турнира.

Матч для команды Томаса Тухеля складывался значительно тяжелее, чем можно было ожидать до стартового свистка. Норвегия не только навязала фавориту серьезную борьбу, но и длительное время выглядела очень организованно и уверенно, заставляя Англию действовать осторожно и искать свои шансы через индивидуальное мастерство лидеров.

Первый тайм проходил в напряженной борьбе, а самые интересные события развернулись уже ближе к перерыву. Именно тогда норвежцы неожиданно вышли вперед. Шельдеруп решился на фантастический удар издалека с острого угла и перекинул мяч за воротник Пикфорду. Гол получился эффектным и стал настоящим шоком для англичан, которые на тот момент не слишком убедительно выглядели в атаке.

Тем не менее, еще до перерыва Англия сумела вернуться в игру. В компенсированное к первому тайму время Беллингем взял ответственность на себя и нанес идеальный удар в угол ворот. Нюланд не смог дотянуться до мяча, и счет стал равным. Именно этот эпизод позволил «Трем львам» уйти на перерыв в значительно лучшем психологическом состоянии.

После отдыха игра стала еще осторожнее. Обе команды старались не рисковать лишний раз, понимая цену каждой ошибки на стадии четвертьфинала чемпионата мира. При этом более остро в отдельных эпизодах выглядела именно Норвегия. Англичане же имели большие проблемы с продвижением мяча вперед и за все основное время завершили матч всего с одним ударом в створ ворот.

Отдельно стоит отметить работу арбитра Клемана Тюрпена. Французский рефери в основное время отменил голы обеих команд, так что напряжение на поле только росло. Судьбу встречи решил эпизод уже на старте дополнительного времени. Сразу после возобновления игры Нюланд неудачно сыграл после удара, отбив мяч прямо перед собой. Ситуация напомнила ошибку Ламменса в матче Испания - Бельгия, который завершился со счетом 2:1. Беллингем мгновенно воспользовался подарком вратаря и с близкого расстояния расстрелял ворота, оформив дубль.

После этого Англия получила шанс окончательно снять все вопросы по поводу победителя. Клеман Тюрпен назначил пенальти после падения Спенса в штрафной площади Норвегии. Однако после просмотра VAR решение было отменено: повторы показали, что англичанин сам искал контакт с соперником, поэтому оснований для одиннадцатиметрового не было.

Еще один важный момент произошел в перерыве между двумя экстра-таймами. Сольбаккен принял достаточно неожиданное решение, сняв с игры Холанда — безусловного лидера и главную ударную силу сборной Норвегии. Эта замена выглядела странной с учетом того, что команде нужно было спасать матч.

Без своего главного форварда Норвегия уже не смогла создать по-настоящему опасный момент у ворот Англии. Скандинавы пытались давить, но им не хватало присутствия Холанда в штрафной площади, его физической мощи и умениязавершать даже полумоменты.

В итоге Англия удержала победный счет и вышла в полуфинал чемпионата мира-2026. Главным героем встречи стал Джуд Беллингем, который сначала сравнял счет в конце первого тайма, а затем забил решающий мяч в дополнительное время.

В полуфинале мирового первенства Англия сыграет 15 июля. Соперником трех львов станет победитель пары Аргентина - Швейцария.

Чемпионат мира-2026, четвертьфинал

Норвегия – Англия 1:2 (ДВ)

Голы: Шельдеруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93

Норвегия: Нюланд, Вольфе (Педерсен 90), Рюерсон (Еурснес 60), Хеггем (Эстигор 90), Айер, Берг, Берге, Эдегор, Скьельдеруп (Нуса 68), Холанд (Ларсен 105), Сорлот (Бобб 68)

Англия: Пикфорд, О'Райли (Спенс 86), Конса (Роджерс 89), Геи, Стоунс, Райс (Эзе 46), Андерсон, Беллингем (Берн 111), Гордон (Джеймс 71), Мадуеке (Сака 46), Кейн

Предупреждение: Айер