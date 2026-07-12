Сергей Разумовский

Вчетвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины одержала непростую победу над Швейцарией и продолжила защиту титула на мировом первенстве.

Для действующих чемпионов мира матч начался почти по идеальному сценарию. Аргентина с первых минут старалась контролировать мяч, действовала уверенно и быстро получила вознаграждение за активность впереди. Лионель Месси нашел передачей Алексиса Макаллистера, а полузащитник хладнокровно воспользовался своим моментом и открыл счет в встрече.

После быстрого гола казалось, что аргентинцы смогут спокойно вести игру в удобном для себя темпе. Команда не позволяла Швейцарии создавать много опасности у своих ворот. Однако постепенно швейцарцы адаптировались к темпу матча и начали смелее отвечать своими атаками.

После перерыва Аргентина сама усложнила себе задачу. Защитники действующих чемпионов мира потеряли концентрацию в одном из эпизодов и не уследили за Ндойем. Швейцарский футболист воспользовался шансом и восстановил равновесие, вернув интригу в матч. Этот гол заметно добавил уверенности Швейцарии, тогда как аргентинцам пришлось снова искать пути к воротам соперника.

Казалось, что ситуация для Аргентины должна упроститься после удаления Бриля Эмболо. Форвард Швейцарии, уже имея желтую карточку, пошел на бессмысленную симуляцию, за что получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве. Однако даже численное преимущество не помогло аргентинцам решить судьбу поединка в основное время.

Швейцария после удаления действовала дисциплинированно, компактно оборонялась и старалась максимально затянуть матч. Аргентина владела инициативой, но ей не хватало точности в завершающей стадии атак. Команда создавала давление, но не могла превратить его во второй забитый мяч до финального свистка основного времени.

В итоге победителя пришлось определять в экстра-таймах. Первый дополнительный тайм также не принес Аргентине желаемого результата, хотя команда продолжала искать момент для решающего удара. Швейцарцы уже откровенно играли на изнурение соперника и надеялись дотянуть до серии пенальти.

Тем не менее, во втором экстра-тайме Аргентина все же дожала соперника. Хулиан Альварес оказался в нужном месте в нужный момент и вновь вывел свою команду вперед. Этот гол стал ключевым в матче, ведь Швейцарии, которая играла в меньшинстве, было крайне сложно организовать полноценный штурм в ответ.

Окончательную точку в встрече поставил Лаутаро Мартинес. На последней минуте нападающий забил третий мяч Аргентины и снял все вопросы по поводу победителя. После этого стало ясно, что команда Лионеля Скалони продолжит выступления на турнире и сыграет в полуфинале.

Аргентина вышла в следующий раунд, где 15 июля встретится с Англией. Этот матч станет для действующих чемпионов мира первым по-настоящему топовым испытанием на пути к финалу.

Отдельно стоит отметить, что Лионель Месси впервые на этом чемпионате мира не смог отличиться голом. Аргентинский лидер на этот раз записалдо активу результативную передачу, но покинул поле без забитого мяча. Из-за этого после стадии четвертьфинала Килиан Мбаппе из сборной Франции окончательно догнал 39-летнего Месси в списке лучших бомбардиров турнира. Теперь у обоих футболистов по восемь голов.

Чемпионат мира-2026, четвертьфинал

Аргентина – Швейцария 3:1 (ДЧ)

Голы: Макаллистер, 10, Хулиан Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+2 – Ндой, 66

Аргентина: Е. Мартинес, Молина (Монтьель 85), Ромеро (Отаменди 106), Лисандро Мартинес, Тальяфико (Н. Гонсалес 78), Энцо Фернандес (Альмада 91), Паредес (Лопес 110), Макаллистер, Де Поль (Лаутаро Мартинес 85), Месси, Хулиан Альварес

Швейцария: Кобель, Закария (Яшари 96), Эльведи, Аканжи, Родригес (Комер 90+4), Джака, Фройлер (Варгас 115), Соу (Видмер 86), Ндой (Амдуни 86), Эмболо, Ридер (Мухаим 86)

Предупреждения: Альмада 97, Лаутаро Мартинес 98, Отаменди 114 – Эмболо 44

Удаление: Эмболо 72 (второе жёлтое)

Видео: MEGOGO