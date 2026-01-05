Павел Василенко

Будущее Артема Довбика в Роме оказалось под вопросом. Украинский форвард готов сменить клуб уже в ближайшее время, а его представители активно работают над поиском нового варианта продолжения карьеры. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, агенты 28-летнего нападающего уже предложили Довбика двум клубам Серии А. Названия потенциальных претендентов пока не раскрываются, однако интерес к игроку на внутреннем итальянском рынке вполне конкретен. В Роме не исключают возможности расставания с украинцем, если поступит приемлемое предложение.

Параллельно Довбик остается в поле зрения английских клубов. Ранее сообщалось, что римляне предлагали своего форварда сразу четырем представителям АПЛ и Чемпионшипа – Лидсу, Вест Хэму, Сандерленду и Эвертону. В Англии украинца рассматривали как потенциальное усиление атаки, однако до предметных переговоров дело пока не дошло.

Нынешний сезон складывается для Довбика непросто. В составе Ромы он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего сборной Украины составляет 20 миллионов евро, что делает его привлекательным активом для клубов как Серии А, так и английского рынка.