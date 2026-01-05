Гасперини объяснил, почему у Довбика не было шансов повлиять на результат в последнем матче Ромы
Римляне уступили Аталанте
29 минут назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался о игре украинского нападающего Артема Довбыка в матче 20 тура Серии А против Аталанты (0:1). Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Аталанта хорошо подготовлена физически. Рома играла в свою игру и создала больше моментов, чем Аталанта, которая при контратаках действует качественно. Жаль, что мы не добили их; эти игры построены на моментах, которых у Довбика и Фергюсона не было, - объяснил Гасперини.
Тренер Довбыка не сдерживал эмоций после проигранного матча Аталанте.