Сергей Разумовский

Нападающий Ромы Артем Довбик готов покинуть римский клуб. Об этом в соцсети X сообщает Николо Скира.

По информации источника, 28-летнего украинца уже предложили двум клубам Серии А. Ранее также появлялись данные, что Довбика предлагали Лидсу, Вест Хэму, а также Сандерленду и Эвертону.

Ранее La Repubblica Napoli писала, что Довбик считает завершённым свой этап карьеры в Роме и хотел бы её перезапустить в другом месте. Артем выступает за Рому с августа 2024 года после перехода из Жироны за 30,5 млн евро, его контракт действителен до 30 июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает форварда в 20 млн евро. В этом сезоне у него два гола и две результативные передачи в 15 матчах за клуб.

Ранее главный тренер Джан-Пьеро Гасперини объяснил, почему у Довбика не было шансов дать результат в последнем матче Ромы.