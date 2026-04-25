Сергей Разумовский

В полуфинале Кубка Англии Манчестер Сити одержал волевую победу над Саутгемптоном со счетом 2:1 и пробился в финал турнира.

Команда Пепа Гвардиолы оказалась в роли догоняющей после того, как на 79-й минуте счет открыл Азаз и вывел Саутгемптон вперед. Однако Манчестер Сити очень быстро сумел переломить ход встречи.

Главным героем матча стал Жереми Доку. Именно он на 82-й минуте восстановил равновесие, а уже через пять минут отдал результативную передачу на Нико Гонсалеса, который забил победный мяч.

Таким образом, Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, где сыграет против победителя другого полуфинального противостояния — Челси или Лидса. Решающий матч турнира запланирован на воскресенье, 26 апреля.

Кубок Англии, полуфинал

Манчестер Сити – Саутгемптон 2:1

Голы: Доку, 82, Нико Гонсалес, 87 — Азаз, 79

В 34-м туре английской Премьер-лиги сразу несколько матчей принесли неожиданные результаты. Одной из главных сенсаций стало поражение Астон Виллы, которая на выезде минимально уступила Фулхэму со счетом 0:1. Единственный мяч в встрече еще до перерыва забил Райан Сессеньон на 43-й минуте. В середине второго тайма хозяева могли удвоить преимущество, однако гол Кастаня на 66-й минуте был отменен из-за нарушения правил.

Не менее неожиданным стал результат в Лондоне, где Эвертон проиграл Вест Хэму — 1:2. Хозяева открыли счет благодаря Томашу Соучеку. В конце встречи «ириски» сумели отыграться — на 88-й минуте отличился Дьюсбери-Холл. Однако уже в компенсированное время Вилсон принес победу Вест Хэму, забив решающий мяч на 92-й минуте.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле весь матч и продемонстрировал солидную индивидуальную статистику. Он выиграл 75% единоборств — шесть из восьми, при этом был безупречен в верховой борьбе, выиграв все три дуэли, а также одержал победу в трех из пяти наземных единоборств. Кроме того, Миколенко выполнил один из двух удачных подкатов, совершил один проход дриблингом, сделал четыре выноса и дважды возвращал мяч своей команде.

В передачах украинец также был достаточно точным — 37 из 47 пасов достигли адресата, что составляет 79%. Из них 13 передач были выполнены в последней трети поля. Всего он имел 79 касаний мяча, отдал семь передач в штрафную площадку соперника и заработал один фол. По итогам матча его игру оценили в 7,1 балла.

В еще одном поединке Тоттенхэм на выезде одолел Вулверхэмптон, который уже потерял шансы на сохранение места в элите. Победу лондонцам принес точный удар Пальинии на 82-й минуте — матч завершился со счетом 1:0.

Арсенал также одержал важную победу, минимально обыграв Ньюкасл — 1:0. Единственный гол в встрече был забит уже на 9-й минуте, когда отличился Эзе. Благодаря этому успехулондонцы набрали 73 очка и оторвались от Манчестер Сити на три балла, хотя у команды Пепа Гвардиолы еще есть матч в запасе.

В турнирной таблице МЮ, Ливерпуль и Астон Вилла имеют по 58 очков и занимают места с третьего по пятое. Фулхэм с 48 баллами поднялся в топ-10, опередив Эвертон, у которого 47 пунктов. В нижней части таблицы Вест Хэм с 36 очками продолжает опережать Тоттенхэм, у которого 34 балла, в борьбе за выживание.

АПЛ, 34-й тур

Фулхэм – Астон Вилла 1:0

Гол: Сессеньон, 43

Вест Хэм – Эвертон 2:1

Голы: Соучек, 51, Вилсон, 90+2 – Дьюсбери-Холл, 88

Вулверхэмптон – Тоттенхэм 0:1

Гол: Пальинья, 82

Арсенал – Ньюкасл 1:0

Гол: Эзе, 9