Дубль Яремчука принёс Лиону победу над Осером в матче Лиги 1
Еще один гол за лионцев забил Толиссо
17 минут назад
В матче 31-го тура французской Лиги 1 Лион на своем поле обыграл Осер. Главным героем встречи стал украинский нападающий Роман Яремчук, оформивший дубль.
Хозяева открыли счет уже на 19-й минуте — Яремчук в касание замкнул навес Абнера Винисиуса с левого фланга. Несмотря на то, что гости отыгрались усилиями Синали Диоманде еще до перерыва, во втором тайме «ткачи» снова завладели преимуществом. Сначала Корентен Толиссо вывел лионцев вперед, а на 60-й минуте он же ассистировал Яремчуку, который во второй раз отправил мяч в сетку. Хотя Брайан Око впоследствии сократил отставание Осера, команда Паулу Фонсеки удержала победный результат.
Украинский форвард появился в стартовом составе и отыграл 77 минут.
Лига 1. 31-й тур
Лион – Осер – 3:2
Голы: Яремчук, 19, 71, Толиссо, 66 – Диоманде, 35, Око, 88
Благодаря этой победе Лион набрал 57 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. Свой следующий матч команда проведет 3 мая против Ренна.
