Сергей Разумовский

Сергей Ребров может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Греции. По информации журналиста Евангелоса Михоса, бывший наставник сборной Украины последние дни находится в Афинах, где может провести важные переговоры о своем будущем.

Как сообщает источник, наибольший интерес к украинскому специалисту проявляет Панатинаикос. Греческий клуб рассматривает кандидатуру Реброва на фоне вероятного завершения сотрудничества с Рафаэлем Бенитесом. В клубе, вероятно, ищут нового тренера уже в ближайшее время, поскольку сезон подходит к концу и времени на принятие решений остается немного.

Тем не менее, интерес к Реброву не ограничивается только Панатинаикосом. Кандидатуру украинского специалиста также изучают АЕК и Олимпиакос. Таким образом, один из самых известных украинских тренеров может оказаться в центре внимания сразу нескольких грандов греческого футбола.

Особенно привлекательным вариантом выглядит именно Панатинаикос — один из самых успешных клубов страны. На счету афинской команды 20 чемпионских титулов, 18 Кубков Греции и три Суперкубка страны. Это делает клуб одним из самых статусных в греческом футболе и потенциально очень интересным местом работы для тренера такого уровня, как Ребров.