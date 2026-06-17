Александр Сукманский

Сборная Англии начнет свой путь на чемпионате мира-2026 матчем против Хорватии в Техасе. Для англичан этот турнир является очередной попыткой прервать почти 60-летнее ожидание нового международного титула.

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Под руководством Томаса Тухеля английская команда подошла к мундиалю после безупречной квалификационной кампании, в которой выиграла все матчи и не пропустила ни одного мяча. Перед стартом турнира англичане также одержали две победы в контрольных встречах, не позволив соперникам отличиться.

История также на стороне Англии: команда потерпела лишь одно поражение в последних восьми стартовых матчах чемпионатов мира. Кроме того, после завершения Евро-2024 только одна европейская сборная смогла одолеть англичан.

Хорватия также прошла отбор без поражений, одержав семь побед и один раз сыграв вничью. Вместе с тем результаты последних товарищеских матчей были неоднозначными: две победы и два поражения. Дополнительные вопросы вызывает оборона команды, которая пропускала в каждой из четырех последних встреч.

Несмотря на это, хорваты остаются одним из самых опасных соперников на турнире. На двух предыдущих чемпионатах мира команда доходила как минимум до полуфинала и не проиграла ни одного матча группового этапа.

Особое значение противостоянию придает полуфинал ЧМ-2018, когда Хорватия выбила Англию из борьбы за трофей. Впрочем, это единственная победа хорватов в шести последних личных встречах между командами.

Среди ключевых игроков Англии остается Гарри Кейн, который забил восемь мячей на двух предыдущих чемпионатах мира. Для Хорватии особенным может стать выход на поле Луки Модрича, который в случае участия войдет в узкий круг футболистов, сыгравших на пяти мундиалях.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Англия - Хорватия так: коэффициент на победу Англии — 1.75, на победу Хорватии — 5.75. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всебудет GG!

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