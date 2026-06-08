Павел Василенко

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в Канзас-Сити всего за несколько дней до прибытия сборной Англии в город на чемпионат мира 2026 года. Инцидент произошел около 4:00 утра по местному времени в районе Траст-авеню. Полицию вызвали по сообщениям о выстрелах, и после прибытия офицеры обнаружили большую группу людей, которые разошлись.

Трех женщин нашли ранеными на месте происшествия и доставили в больницу. Позже полиции сообщили о еще шести жертвах, которых доставили в больницы на частных автомобилях. Все девять пострадавших – взрослые, и, по последней информации, имеют травмы, не угрожающие жизни.

Сборная Англии должна прибыть в Канзас-Сити в субботу, 13 июня, после тренировочного лагеря во Флориде.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.

Ранее сообщалось, кто является фаворитом ЧМ-2026.