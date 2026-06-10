Павел Василенко

Вокруг базы сборной Хорватии накануне чемпионата мира разгорелся скандал. Менеджера отеля в Александрии, штат Вирджиния, где остановилась команда, уволили за утечку информации.

Хорватских игроков встречали сотни болельщиков возле отеля, который имеет соглашение о конфиденциальности с Хорватской федерацией футбола и ФИФА. Однако менеджер по кейтерингу нарушил это соглашение и был немедленно уволен.

Как сообщает Jutarnji list, он рассказал, что Хорватская футбольная ассоциация требовала, чтобы во время пребывания игроков подавались два хорватских вина. Несмотря на то, что данные не были особенно важными, мужчина лишился работы.

Он дал интервью анонимно, но его легко раскрыли, в частности, потому что он признался, что несколько раз бывал в Хорватии.

Интересно, что основным рационом хорватов будут блюда из морепродуктов, которые для них будет готовить их шеф-повар из ассоциации, и все для того, чтобы они могли питаться полезно и иметь легкие блюда из-за сильной жары в США.

Команда Златко Далича начнет турнир матчем против Англии 17 июня.

В отличие от предыдущих крупных турниров, автобус, перевозивший команду, не имел никаких хорватских опознавательных знаков. Путешествие из аэропорта в отель в сопровождении полиции заняло дольше, чем ожидалось, — примерно час сорок минут.

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