ЛНЗ и Полесье узнали соперников в Лиге конференций
Бои пройдут в следующем месяце
около 12 часов назадПодписаться в
Фото - УЕФА
В швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
С этой стадии начинают выступления вице-чемпион Украины черкасский ЛНЗ и бронзовый призер УПЛ житомирское Полесье.
- Полесье – Копенгаген
- ЛНЗ – Гент
Отметим, что соперником киевского Динамо (в случае поражения от Университатя Клуж) во втором раунде отбора Лиги конференций стал клуб Бранн (Норвегия)
Матчи квалификации первого раунда Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля.
Финал турнира состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.