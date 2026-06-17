«Динамо» узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы.
С кем может сыграть киевская команда?
около 12 часов назадПодписаться в
Фото - УЕФА
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27.
В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.
Чтобы попасть во второй раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Университатя Клуж из Румынии в первом раунде отбора Лиги Европы.
Соперником Динамо (если пройдет Университатю Клуж) стал ПАОК (Греция).
Киевской команде нужно пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи на одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.
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