Александр Сукманский

Италия снова должна пройти плей-офф, чтобы попасть на чемпионат мира. После двух предыдущих неудач (поражения от Швеции в 2017-м и Северной Македонии в 2022-м) давление на команду Дженнаро Гаттузо значительно возросло.

«Адзурри» не смогли квалифицироваться напрямую, несмотря на 6 побед в 8 матчах отбора. Оба поражения они потерпели от победителя группы – Норвегии, причём с разницей в три мяча.

Под руководством Гаттузо Италия одержала 5 побед в 6 матчах (1 поражение), четыре из которых – с разницей 3 и более голов.

Северная Ирландия подходит к матчу после победы в своей группе Лиги наций, хотя в квалификации ЧМ-2026 финишировала третьей. Команда Майкла О’Нила стремится прервать 40-летнее отсутствие на чемпионатах мира. Однако в последних трёх матчах она дважды не смогла забить.

В отборе на ЧМ-2026 Северная Ирландия забила лишь 7 голов в шести играх. На выезде команда имеет лишь одну победу в последних десяти официальных матчах (2 ничьи, 7 поражений).

История встреч

Италия не проигрывает Северной Ирландии в восьми последних матчах (6 побед, 2 ничьи) и сохранила «сухой» счёт в семи из них. В последний раз команды встречались в отборе ЧМ-2022 – тогда итальянцы победили 2:0 дома.

Матч состоится в Бергамо и начнётся в 21:45. Победитель пары выйдет в финал плей-офф, где сыграет со Словакией или Косово.

