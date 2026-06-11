Сергей Разумовский

Реал сделал официальное предложение португальскому атакующему полузащитнику Бернарду Силве. Об этом в соцсети X сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, переговоры между сторонами уже продолжаются и в данный момент находятся на продвинутой стадии. Важную роль в возможном трансфере играет Жозе Моуринью, который со следующего сезона должен вернуться на пост главного тренера мадридского клуба. Именно он, как отмечается, настаивает на подписании 31-летнего португальца.

В мадридском клубе активно работают над завершением сделки и рассчитывают выиграть конкуренцию за опытного хавбека. В Реале убеждены, что смогут опередить Барселону и Атлетико, которые также заинтересованы в приглашении Силвы.

Дополнительным преимуществом для потенциальных претендентов является то, что уже 1 июля футболист покинет Манчестер Сити в статусе свободного агента. Это означает, что новый клуб сможет подписать его без выплаты трансферной компенсации.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва провел 53 матча на клубном уровне, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.