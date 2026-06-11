Владимир Кириченко

Польский специалист Якуб Хицкий, который отвечает за физическую подготовку обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), для sportowefakty.wp.pl прокомментировал победу украинца над звездным кикбоксером Рико Верховеном.

До момента остановки боя двое судей выставляли ничью, а один отдавал предпочтение Верховену. Нидерландец также нанес чуть больше ударов.

«На картину этого боя повлияло много факторов. Рико – очень физически сильный парень. Он навязал свой стиль, был стойким к ударам и эффективно затянул поиск Усиком способа победить.

Да, этот бой меня удивил, но это было хорошее зрелище. Все о нем говорят. И это будет иметь свои последствия для будущих поединков и шоу с участием Александра».

Произошло ли во время подготовительного периода что-то, что вызвало у вас беспокойство?

«Помним, что в спорте не все можно предсказать, но многие вещи можно сделать более вероятными. Именно для этого мы контролируем тренировочный процесс.

Подготовительный лагерь Усика прошел безупречно. Поставленные цели последовательно выполнялись. Мы не имели травм. Период спаррингов был для нас очень удачным. Цифры совпадали. Измеряемые параметры, которые мы контролируем уже много лет, находились на соответствующем высоком уровне.

Я убежден, что Усик является одним из лучших контролируемых боксеров в мире. Этому служит сотрудничество с Центром инноваций для спорта и здоровья Академии физического воспитания в Катовице, а также организация тренировочных лагерей в прекрасно оборудованном диагностически-тренировочном центре в Испании.

Вопреки распространенным мнениям, перед боем с Рико не было никакого «расслабления». Была тяжелая работа и хорошая подготовка».

И все же после боя появились предположения, что время Усика уходит. Его бывший промоутер Александр Красюк даже намекнул, что чемпиону стоит завершить карьеру.

«Мнение бывшего промоутера меня совсем не удивляет. Если бы такое мнение высказал действующий промоутер, тогда я бы забеспокоился».

Критика достается и вам.

«Как команда, мы устойчивы к такого рода критике. Так же, как и Усик. Именно Александр научил нас этого и требует такого подхода.

Однако многие замечания по-человечески несправедливы. Я читаю, что нынешняя команда якобы пытается искусственно продлевать карьеру Александра, вводя его в заблуждение относительно его психомоторных возможностей или признаков старения.

Наша команда много лет создавалась для того, чтобы оптимизировать его подготовку к боям. Сейчас наша цель и роль абсолютно понятны. Усик должен завершить карьеру в правильный момент, не потерпев ни одного поражения.

Инструменты и ресурсы, которые для этого используются, дают такую возможность. Конечно, спорт остается прекрасным именно из-за своей непредсказуемости.

Однако Александр своим примером и вовлеченностью меняет профессиональный бокс в мире. Я имею в виду изменения в области тренировочного процесса, но также и в вопросах защиты здоровья.

Развитие технологий мониторинга ускорений головы, профилирование когнитивных способностей – это лишь часть примеров. Стоит этоподчеркивать и ценить.

Я хочу подчеркнуть это очень ясно, потому что тезисы, которые сейчас выдвигает боксерская среда, просто несправедливы».

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее в США назвали боксера, который победит Усика – это не представитель тяжелого веса.