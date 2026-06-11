Сергей Разумовский

11 июня стартует чемпионат мира-2026 — главный футбольный турнир лета. Этот мундиаль станет историческим, ведь впервые объединит 48 сборных и пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Матчем-открытием станет встреча Мексики и Южной Африки в группе А, где также выступят Чехия и Южная Корея.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени и состоится на легендарном Эстадио Ацтека в Мехико. Именно эта арена примет первую игру турнира.

В Украине официальным транслятором ЧМ-2026 является MEGOGO. Платформа покажет все 104 матча турнира. Стартовую игру между Мексикой и Южной Африкой можно будет посмотреть бесплатно на канале «MEGOGO СПОРТ» в Т2 и кабельных сетях.

Для просмотра матчей непосредственно на платформе нужна активная подписка: «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» или MEGOPACK XL.