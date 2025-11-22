АПЛ. Несговорчивый Борнмут, Вулверхэмптон стремительно летит в пропасть
Результаты матчей субботы
9 минут назад
Фото - АПЛ
Завершились ряд поединков субботней программы 12 тура АПЛ.
Среди самых интересных в дневном слоте можно отметить спасение Борнмута в домашней игре с Вест Хэмом, уступая по ходу матча в 2 гола.
Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.
АПЛ. 12 тур
Борнмут - Вест Хэм 2:2
Голы: Таварнье, 69 (с пенальти), Унал, 81 - Вилсон, 11, 35
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2
Голы: Муньос, 63, Пино, 69
Фулхэм - Сандерленд 1:0
Гол: Хименес, 84
Поделиться