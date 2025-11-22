Ярмолюк стал свидетелем камбэка Брайтона в игре с Брентфордом
Команда українца упустила победу
около 1 часа назад
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брайтон в матче 12 тура АПЛ вышел победителем в дуэли с Брентфордом. Матч завершился со счётом 2:1.
Пропустив первыми от Игора с пенальти, хозяева после перерыва смогли перевернуть матч в свою пользу.
Точные удары Велбека и Хинлешвуда принесли победу Брайтону на родном поле.
В конце встречи Игор мог стать спасителем лондонцев, но второй раз переиграть голкипера с точки игроку Брентфорда не удалось.
Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк сыграл в этом матче за Брентфорд 80 минут.
АПЛ. 12 тур
Брайтон - Брентфорд 2:1
Голы: Велбек, 71, Хилшенвуд, 84 - Игор, 29 (с пенальти)
