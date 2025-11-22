Брайтон в матче 12 тура АПЛ вышел победителем в дуэли с Брентфордом. Матч завершился со счётом 2:1.

Пропустив первыми от Игора с пенальти, хозяева после перерыва смогли перевернуть матч в свою пользу.

Точные удары Велбека и Хинлешвуда принесли победу Брайтону на родном поле.

В конце встречи Игор мог стать спасителем лондонцев, но второй раз переиграть голкипера с точки игроку Брентфорда не удалось.

Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк сыграл в этом матче за Брентфорд 80 минут.

АПЛ. 12 тур

Брайтон - Брентфорд 2:1

Голы: Велбек, 71, Хилшенвуд, 84 - Игор, 29 (с пенальти)