В четверг, 20 ноября, прошло жеребьёвка плей-офф квалификации ЧМ-2026, по итогам которого сборная Украины получила своего следующего соперника.

Команда Сергея Реброва в полуфинале встретится со Швецией на домашнем поле. Победитель этой встречи выйдет в финал и сыграет с победителем пары Польша – Албания.

Шведский эксперт Йонас Эриксон прокомментировал будущие матчи с украинской командой, делясь оценкой шансов соперников.

«Во многих аспектах – это лотерея мечты. Однако Швеция не может считаться фаворитом после таких результатов отбора. Я считаю фаворитом сборную Украины – 60 на 40 в процентном соотношении», – сказал Йонас для Svt.se.

Полуфинальный матч Украина – Швеция пройдет 26 марта 2026 года, а финал плей-офф квалификации запланирован на 31 марта.