Павел Василенко

Украинский нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик оказался в сфере интересов лондонского Вест Хэма. По информации FootItalia, английский клуб готов предложить за 28-летнего форварда 30–35 миллионов евро.

Вторая волна интереса

Летом «молотобойцы» уже пытались переманить Довбика, однако трансфер не состоялся. Теперь они планируют вернуться с официальным предложением зимой.

Сезон в Роме

В текущем сезоне нападающий провел четыре матча за римский клуб, но пока не отметился результативными действиями. Следующий шанс изменить статистику – в игре против Вероны, которая состоится 28 сентября в 16:00 по киевскому времени.