АПЛ охотится на Довбика: английский клуб готовит 35 миллионов евро за украинского форварда
Футболист может перебраться в Британию
около 19 часов назад
Артем Довбик. Фото - ФК Рома
Украинский нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик оказался в сфере интересов лондонского Вест Хэма. По информации FootItalia, английский клуб готов предложить за 28-летнего форварда 30–35 миллионов евро.
Вторая волна интереса
Летом «молотобойцы» уже пытались переманить Довбика, однако трансфер не состоялся. Теперь они планируют вернуться с официальным предложением зимой.
Сезон в Роме
В текущем сезоне нападающий провел четыре матча за римский клуб, но пока не отметился результативными действиями. Следующий шанс изменить статистику – в игре против Вероны, которая состоится 28 сентября в 16:00 по киевскому времени.