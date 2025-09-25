Украинский форвард Ромы Артем Довбик провел 69 минут в поединке Лиги Европы против Ниццы (2:1), но не сумел проявить себя в атаке и, похоже, потерял шанс убедить тренера Джан Пьеро Гасперини предоставить ему место в стартовом составе в следующих матчах.

За все время на поле Довбик не нанес ни одного удара в створ ворот, лишь раз пробовал бить, но попытку заблокировали. Его показатель xG составил 0,06, что свидетельствует о минимальных шансах на гол. Форвард не отдал ни одного ключевого паса, а xA равнялся лишь 0,02.

Несмотря на старания, статистика осталась скромной: из четырех верховых дуэлей он выиграл только одну, шесть раз терял мяч и за матч сделал лишь 21 касание. Позитивом можно считать разве что высокую точность передач – 9 из 11 (82%) и один успешный дриблинг.

Итоговая оценка от SofaScore – 6,2 балла, самая низкая среди всех игроков встречи, что подчеркивает незаметную игру украинца.